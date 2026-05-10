熟成を重ねてきた原付二種スクーターホンダのヨーロッパ法人は2026年4月28日、原付二種ハイホイール（大径ホイール）スクーター「Vision 110（ビジョン110）」の2026年モデルを公開しました。優れた製造品質とコストパフォーマンスで長年支持されてきたこの日常の足となるモデルが、新しいカラーバリエーションをまとって登場します。【画像】デビューから15年！ これがホンダの“ハイホイール”スクーター「VISION110（ビジョ