大野雄大が田中将大との“同級生対決”を制し4勝目■中日 4ー2 巨人（9日・バンテリンドーム）“無意識”でいることは難しかった。中日の大野雄大投手は9日、バンテリンドームで行われた巨人戦に先発。7回無失点の好投で4勝目を挙げた。同学年の田中将大投手との投げあいを制し初黒星をつけた一戦、試合後に37歳左腕は「思ってしまうことはたくさんある」と胸の内を明かした。今季6度目の先発マウンドも抜群の安定感を披露。初回