開催：2026.5.9 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 5 - 2 [パイレーツ] MLBの試合が9日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパイレーツが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。 2回表、4番 マルセル・オズナ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレー