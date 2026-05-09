高島誠トレーナーが推奨…捕球の“選択肢”を増やす素手での捕球練習ゴロ捕球において、少年野球の現場でよく耳にする「正面に入って両手で捕れ」という指導。しかし、実際の試合では正面に入れない打球も数多く飛んでくる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、状況に応じた柔軟な守備力を養う方法として素手によるゴロ捕球ドリルを紹介している。ゴロ捕球において、グラブでボールを弾くように