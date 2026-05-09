「正面に入って両手で捕れ」の落とし穴　逆シングルも上達する“3方向ゴロ捕球”

高島誠トレーナーが推奨…捕球の“選択肢”を増やす素手での捕球練習

ゴロ捕球において、少年野球の現場でよく耳にする「正面に入って両手で捕れ」という指導。しかし、実際の試合では正面に入れない打球も数多く飛んでくる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、状況に応じた柔軟な守備力を養う方法として素手によるゴロ捕球ドリルを紹介している。

ゴロ捕球において、グラブでボールを弾くように捌く“当て捕り”を教わるケースも多い。だが、当て捕りはグラブに手を添える両手捕球が基本となるため、左右に飛んだ打球に対しては「回り込む必要があり、移動が入ってきます」と高島さんは指摘する。両手にこだわると捕球の幅が狭まってしまう。

そこで、グラブを扱う前の準備段階として有効なのが、素手でのゴロ捕球練習だ。まず、足を肩幅よりやや広げ、膝立ちの姿勢をとる。次に正面、利き手側のシングルサイド、逆シングル側の3方向にボールを転がしてもらい、それぞれの位置での捕り方を確認する。

左右のゴロに対しては、シングルキャッチが対応範囲を広げる鍵となる。逆シングルをあまり学んでいない選手は、このドリルで全ての方向を逆シングルで捕球するなどして慣れることも大切だ。素手で捕ることで、指を丸めてボールをしっかり掴む感覚も養える。

一つの捕り方に固執しないようにしたい。「当て捕りするなというわけでもないし、シングルキャッチだけというわけでもない」。どの方向のゴロも両手で捕りにいこうとすると、動ける範囲は狭まってしまう。「正面に入れない打球が、サヨナラのケースで飛んできたら」と高島さんが言うように、あらゆるゴロに対応できる多様な捕球法を習得しておくことが重要になる。（First-Pitch編集部）