サンエックスより、カンロの人気商品「ピュレグミ」と「リラックマ」がコラボレーションしたグッズが、全国のロフト（一部店舗を除く）にて2026年5月16日（土）より、サンエックスネットショップにて5月18日（月）10時より限定発売される。＞＞＞リラックマ×ピュレグミアイテムをチェック！（写真18点）リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入って