スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を伺ったのは、一般社団法人HASSYADAI social（以下、ハッシャダイソーシャル）の共同代表理事・三浦宗一郎さんです。中学卒業後にトヨタ自動車の企業内訓練校へ進み、10代で工場のライン作業をしていた三浦さん。「あのころは毎日仕事に行くのがつらかった」と語る彼は、今やForbes