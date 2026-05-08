ブロガーのふわとろ∞ぷろ子さんの漫画「記憶に残る『はじめまして』」がインスタグラムで6100以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む運転中に教習者を見かけて、自分が教習所に通い始めた頃のことを思い出した作者。その初日、作者は入口の自動ドアに挟まってしまい…という内容で、読者からは「腹を抱えて笑った」「これはむしろ友達になりたい」「その後の関係性も気になる」などの声が上がってい