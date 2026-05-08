大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手に続き、ドジャースが次に狙う日本選手は誰なのか。米地元メディア『ドジャース・ウェイ』は7日（日本時間8日）、阪神の髙橋遥人投手の名前を挙げつつ、負傷歴の多さなどを懸念した。 ■「信じられない快投、注目を集めている」 米地元メディア『ドジャース・ウェイ』は、「ドジャースが次に狙うかもしれない日本選手について、ファンは重要な点を見