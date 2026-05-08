豊田誠佑氏は明大4年春にリーグ優勝、大学日本一にも主力として貢献プロは中日一筋の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は明大で1977年の3年春からレギュラー外野手として活躍した。1978年の4年春にはリーグ優勝＆全日本大学野球選手権優勝を経験。日米大学野球選手権には3年時に続き、4年時にも日本代表に選出され、6年ぶり2度目の米国撃破メンバーとなった。「その時は（明大監督の）島岡（吉郎）さ