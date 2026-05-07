毎年5月は「自転車月間」と定められており、全国で啓発活動が行われます。そんな中、自転車に乗る際に守るべきルールについて、警察庁の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…守らないと青切符！？」これが自転車に乗る際に守るべき5つのルールです！公式アカウントは「自転車を安全に利用するためには？（5月は自転車月間）」と投稿。その上で「自転車は車両の仲間です。自転車の交通違反は重大な事故につ