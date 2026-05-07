毎年5月は「自転車月間」と定められており、全国で啓発活動が行われます。そんな中、自転車に乗る際に守るべきルールについて、警察庁の公式Xアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…守らないと青切符！？」 これが自転車に乗る際に守るべき5つのルールです！

公式アカウントは「自転車を安全に利用するためには？（5月は自転車月間）」と投稿。

その上で「自転車は車両の仲間です。自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性があります。自転車安全利用五則を守って自転車を安全・安心に利用しましょう！！」と投稿し、自転車安全利用五則について、次のように紹介しています。

【自転車安全利用五則】

（1）車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

（2）交差点では信号と一時停止を守って安全確認

（3）夜間はライトを点灯

（4）飲酒運転は禁止

（5）ヘルメットを着用

こうした情報について、SNS上では「ルールを守って」「自転車に乗る時はルール確認しないとダメになりましたね」「夜間の取り締まりの強化をお願いします」などの声が上がっています。