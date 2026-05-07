香川県警は東かがわ市の三本松高校を、自転車の安全運転に率先して取り組む「アンバサダー校」に初めて指定しました。 【写真を見る】東かがわ市の高校を自転車の安全運転に取り組む「アンバサダー校」に指定率先してヘルメット着用を【香川】 命を守るためのヘルメットの着用を地域にも呼びかけます。 きょう（7日）高校でセレモニーが行われ、 香川県警の井口交通部長が、多田校長に「アンバサダー