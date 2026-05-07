野球塾「PPA」運営の伊藤聡希氏推奨…投球で肘が下がる癖を直すドリル少年野球で多い投球の“エラー動作”が、「肘が下がる」投げ方だ。ボールに力が伝わらず、肩肘の故障リスクも高まる。改善されないと、上のカテゴリーで苦労することになる。小学生からプロまで投球のマンツーマン指導を行う野球塾「PPA（ピッチングパフォーマンスアカデミー）」を運営する伊藤聡希さんは、棒を使った修正ドリルを紹介している。投球で肘が