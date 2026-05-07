野球塾「PPA」運営の伊藤聡希氏推奨…投球で肘が下がる癖を直すドリル

少年野球で多い投球の“エラー動作”が、「肘が下がる」投げ方だ。ボールに力が伝わらず、肩肘の故障リスクも高まる。改善されないと、上のカテゴリーで苦労することになる。小学生からプロまで投球のマンツーマン指導を行う野球塾「PPA（ピッチングパフォーマンスアカデミー）」を運営する伊藤聡希さんは、棒を使った修正ドリルを紹介している。

投球で肘が下がると、リリースでうまくボールに力が伝わらない。伊藤さんは「トップからしなりを作ることが一番大事」と語る。ボールに力を伝えるには、軸足荷重ではなく前足荷重が理想となる。軸足の捻りを生み出し、上半身と下半身の“割れ”を作っていくことが重要になるという。

球速アップや投げ方改善に繋がる方法として、伊藤さんは長い棒やバットを使ったドリルを推奨する。右投げの場合、左手で棒を握り、頭の後方を通して右肘の関節部分に棒を当てるようにして投球姿勢を作る。この状態から軸足を回し、骨盤を回転させていく。棒よりも右肘が下がらないようにすることがポイントだ。

骨盤を回転させる時、体が起きて軸足荷重にならないように気をつけ、前足にしっかり体重を乗せる。軸足の裏が二塁ベースへ向くように意識する。かかとを上げて膝を伸ばすことで、自然と理想的な回転ができるようになる。

ボールを離すタイミングで、地面を押すことも大切だ。伊藤さんは「押し込んでからリリースになる」と説明する。カテゴリーが上がると投げ方の癖を直すのには時間がかかるため、小学生のうちに正しい投球フォームを習得することは将来に繋がる。

伊藤さんはSNSでも投球専門トレーナー「しょうくん」として活動し、運営する「PPA」では指導者全員が医療国家資格を有しているのが特徴。小学生からプロ選手まで、フィジカルチェックや施術、トレーニング指導を行い日々、サポートしている。（First-Pitch編集部）