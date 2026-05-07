26打席ぶり安打を含む2安打1打点、ロバーツ監督「非常に良かった」【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。26打席ぶりとなる安打を放つなど、4打数2安打1打点1四球の活躍で大勝に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「非常に良かった。今日はとても良い一日だった」と称えた。待望の