初代のDNAと最新技術が融合！フィアットの顔とも言える名作コンパクト「パンダ」が、劇的な進化を遂げました。2024年7月、同ブランドの創立125周年を祝うタイミングでワールドプレミアされた新型「グランデパンダ（Grande Panda）」は、1980年代に一世を風靡した初代モデルのDNAを現代的解釈で復活させた注目の1台です。【画像】超カッコいい！ これがまもなく登場予定の新型「“ちいさい”SUV」です！ 画像で見る（32枚）日