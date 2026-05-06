ローソク・線香メーカーのカメヤマより、誕生日や記念日を忘れられない特別な日にしてくれる、ちいかわのピック型バースデーキャンドルが登場した。＞＞＞キャンドルのデザインをチェック！（写真6点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語