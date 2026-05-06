アストロズ戦【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発。今季3度目の投手専念となったマウンドは、7回を投げて8奪三振2失点で降板となった。打線の援護はなく、今季3勝目はお預け。防御率はメジャートップの0.97となっている。初回はアルトゥーベに4球フォーシームを続けて空振り三振。アルバレスもフォーシームで遊ゴロ、パレデス