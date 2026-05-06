アストロズ戦

【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発。今季3度目の投手専念となったマウンドは、7回を投げて8奪三振2失点で降板となった。打線の援護はなく、今季3勝目はお預け。防御率はメジャートップの0.97となっている。

初回はアルトゥーベに4球フォーシームを続けて空振り三振。アルバレスもフォーシームで遊ゴロ、パレデスには99.8マイル（約160.6キロ）の剛速球で見逃し三振に仕留めた。

2回には先頭ウォーカーに初球のフォーシームを狙われ、左翼への完璧なソロを浴びた。それでもコールとバスケスから三振を奪って最少失点で終えた。

3回には1死から9番シューメイクに左翼席へのソロを浴びたが、4回は3者凡退に抑えるなど、連打は許さなかった。

5回には2死から連打で2死一、三塁とされ、打席にはアルトゥーベ。ここで一段とギアを上げた大谷は、この日最速となる101マイル（約162.5キロ）を投げ込み、最後はスイーパーを振らせてピンチを凌いだ。

68球で6回のマウンドへ。1死からパレデスに死球を与えたものの無失点に抑えた。今季最長となる7回のマウンドにもあがり、3者凡退に抑えた。規定投球回にも再到達し、防御率0.97はメジャートップとなっている。

大谷は前日の同戦で3打数無安打に終わり、4年ぶりとなる5試合連続無安打を喫した。5日（同6日）には元々二刀流出場の予定だったが、投手専念の形に急きょ変更となった。

投手としては試合前の時点で5試合に登板して2勝1敗、防御率0.60。WHIP0.87でナ・リーグの3月・4月の月間最優秀投手賞を受賞していた。（Full-Count編集部）