【動画】Snow Man「BANG!!」リレーダンス／【写真】「BANG!!」MVオフショット Snow Manの公式SNSで、「BANG!!」のリレーダンス動画が公開され、話題を集めている。 ■Snow Manが3人ずつ登場でつなぐ“リレーダンス” 動画では、メンバーが3人ずつ順番に登場し、ダンスを披露。 トップバッターは、左からラウール・目黒蓮・阿部亮平。センターに立つ目黒を軸に、ラウール