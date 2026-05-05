2020年8月の21打席連続が最長…第3打席は三ゴロ【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第3打席は三ゴロに打ち取られ、自己ワーストを更新する「22」打席連続ノーヒットとなった。大谷は前日の敵地カージナルス戦で無安打に終わり、今季ワーストとなる19打席連続無安打となっていた。ヒュース