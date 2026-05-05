2020年8月の21打席連続が最長…第3打席は三ゴロ

【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）

ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第3打席は三ゴロに打ち取られ、自己ワーストを更新する「22」打席連続ノーヒットとなった。

大谷は前日の敵地カージナルス戦で無安打に終わり、今季ワーストとなる19打席連続無安打となっていた。ヒューストンでのカード初戦を前に、珍しくグラウンドに登場して異例ともいえるフリー打撃も敢行。柵越えを連発していた。

初回の第1打席は左腕オカートに対し、初球を打つも遊ゴロに終わった。これで20打席連続無安打となり、ドジャース移籍後ワーストとなった。2回の第2打席は四球で出塁したものの、エンゼルス時代の2020年8月以来となる自己最長記録に並んでいた。

3回は1死満塁の絶好機で打席に回った。カウント1-0から外角に外れたボール球に手を出すと、ボテボテの打球で三ゴロに終わった。それでも快足を飛ばして一塁はセーフ。その後、フリーマンの適時打で生還した。（Full-Count編集部）