「マツイが明日アクティブにされる」…3Aで11登板パドレスの松井裕樹投手が5日（日本時間6日）から復帰することが分かった。地元スポーツラジオ局「97.3 The Fan」の司会者サミー・レビット氏が報じている。松井は今年3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」に選出されていたが、キャンプ中に左脚の内転筋を訴えて出場を辞退。開幕にも間に合わなかった。その後は3Aで実戦復帰。11試