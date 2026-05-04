生島峰至氏が提唱する「後ろも使える」守備のメリット少年野球の現場では「ゴロに対してはとにかく前に出ろ」と指導されることが多い。しかし、大阪桐蔭高OBで、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、「前だけ」の選択肢がミスを誘発していると指摘する。強い打球や合わないバウンドに対して無理に突っ込めば、ボールと“衝突”して弾いたり、適切な捕球姿