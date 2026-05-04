生島峰至氏が提唱する「後ろも使える」守備のメリット

少年野球の現場では「ゴロに対してはとにかく前に出ろ」と指導されることが多い。しかし、大阪桐蔭高OBで、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、「前だけ」の選択肢がミスを誘発していると指摘する。強い打球や合わないバウンドに対して無理に突っ込めば、ボールと“衝突”して弾いたり、適切な捕球姿勢をとれなかったりするリスクが高まるからだ。

生島さんは、あえて後ろに下がる動きを取り入れる「ゴーバック捕球」を推奨する。この練習の目的は、守備における“奥行き”の使い方を習得し、引き出しを増やすことにある。特に打球が速くなる中学・高校の硬式でのプレーを見据えた時、後ろを使える技術は強力な武器になる。

具体的なドリルは、約10メートルの距離から転がされたゴロに対し、一度前に出てから後ろに下がり、バウンドを合わせて捕球するというものだ。重要なのは一定のリズムを体に染み込ませることだと説く。

「右足でストップし、最後も右足でリズムを作って捕る。この『右、右』のリズムで覚えておくと、実戦でとっさに『バウンドが合わない』と感じた瞬間に、自然と体が反応してボールを引くことができるようになります。右足でボールを自分の懐へ引っ張ってくるイメージです」

もちろん、前に出る積極性が間違いなわけではない。しかし、前しかない状態と、後ろも使える状態では、守備範囲の意味合いが大きく変わってくる。ボールにぶつかるのではなく、自分のテリトリーで最適なバウンドを選択できるかどうかが、守備の安定感を左右する。

生島さんは、この練習を10本5セット程度の反復から始め、慣れてきたら実際のノックでも試してほしいと語る。前後の動きを自在に操れるようになれば、どんな打球に対しても慌てず、余裕を持ってアウトを積み重ねられるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）