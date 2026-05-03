映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』は、『岸辺露伴』シリーズの原点にして、実写シリーズとしての集大成と言える作品だ。 参考：井浦新、“露伴先生”高橋一生のバックハグに“無駄ポーズ”「とっても嬉しい瞬間だった」 映画の原作エピソードとなる『懺悔室』は、荒木飛呂彦が『ジョジョの奇妙な冒険』第5部『黄金の風』の連載を開始した、その2年後の1997年に書き下ろした短編漫画。舞台がヴェ