前日の試合で1試合3本塁打を逃し、同僚がパワー不足を指摘【MLB】Bジェイズ 11ー4 ツインズ（日本時間3日・ミネソタ）メキシコの名物料理が、パワーの源となっていたようだ。ブルージェイズの岡本和真内野手は2日（日本時間3日）、敵地でのツインズ戦で2試合連続となる8号ソロを放ち勝利に貢献。豪快弾に“つながった”微笑ましいエピソードが話題となっている。岡本は、前日1日（同2日）の同戦で2打席連続アーチ。4回の第2打