5月29日（金）全国公開の『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』。その公開を前に、『劇場版モノノ怪』特別上映イベントが、5月16日（土）にTOHOシネマズ新宿にて開催されることが決定した。本イベントでは、第一章『唐傘』・第二章『火鼠』の一挙上映に加え、劇場版三部作の完結編となる第三章『蛇神』本編の一部を先行公開。さらに上映後には、神谷浩史（薬売り役）、細見大輔（坂下役）、中村健治総監督の3名が登壇し、スペシャルトー