背番号「39」の縦縞ユニで登場■阪神 7ー5 巨人（2日・甲子園）フィギュアスケート女子で世界女王の坂本花織が2日、甲子園で行われた阪神-巨人戦の始球式に登場した。アスリートらしい力強いフォームからノーバウンド投球を披露し、スタンドからは大歓声。SNS上では「笑顔最高でかわよ」「フォーム綺麗」と、その投球内容と表情に注目が集まっている。マウンドに上がった坂本は、場内に丁寧にお辞儀をすると、ダイナミックな動