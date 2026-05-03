背番号「39」の縦縞ユニで登場

■阪神 7ー5 巨人（2日・甲子園）

フィギュアスケート女子で世界女王の坂本花織が2日、甲子園で行われた阪神-巨人戦の始球式に登場した。アスリートらしい力強いフォームからノーバウンド投球を披露し、スタンドからは大歓声。SNS上では「笑顔最高でかわよ」「フォーム綺麗」と、その投球内容と表情に注目が集まっている。

マウンドに上がった坂本は、場内に丁寧にお辞儀をすると、ダイナミックな動きを見せた。背番号「39」の縦縞ユニホームに身を包み、左足を高く蹴り上げる力強いフォームから右腕を振り抜いた。見事なノーバウンド投球が実現すると、球場内はどよめきに似た歓声が響き渡り、坂本は満面の笑みを浮かべて白い歯を見せた。

今回は「J:COM光 デー」の特別ゲストとして、地元・兵庫県神戸市出身の縁で大役を務めた。事前のコメントでは「“聖地”阪神甲子園球場のマウンドに立たせていただけることに感謝をして、『Thank you!!（39!!）』の気持ちを込めた私なりの剛速球をお届けします！」と意気込みを語っていた。

世界で活躍したアスリートが魅せた衝撃の投球にファンも大興奮だった。「笑顔がほんとキラキラ」「フォーム綺麗」「笑顔に癒される」「すごく素敵だった」「笑顔最高でかわよ」とお馴染みのスマイルに注目する声の他、「始球式でフォーク投げてる人初めて見た」「腕の筋肉すごいな!」と“投球内容”に衝撃を受けるファンも多かった。（Full-Count編集部）