廣畑実さん推奨…ボクシングの動きを取り入れた“飛距離アップドリル”バッティングで打球を遠くに飛ばすには、下半身の体重移動が重要になる。右打者なら右の股関節から左の股関節へ移し替えることでパワーを生み出し、スイングスピードも上がる。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんは、ボクシングの動きを取り入れることでコツを掴めると説明する。強い打球を飛ばすた