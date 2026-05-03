廣畑実さん推奨…ボクシングの動きを取り入れた“飛距離アップドリル”

バッティングで打球を遠くに飛ばすには、下半身の体重移動が重要になる。右打者なら右の股関節から左の股関節へ移し替えることでパワーを生み出し、スイングスピードも上がる。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんは、ボクシングの動きを取り入れることでコツを掴めると説明する。

強い打球を飛ばすために欠かせない体重移動。股関節から股関節へ、パワーをロスさせることなく移し替える動きが大切になるが、小学生にはなかなか難しい。そこで、廣畑さんが勧めるのが“ボクシングドリル”だ。「股関節の移し替えでパンチしていくんです。ボクシングのアッパーの動きがバッティングに役立ちます」。

選手は何も持たず、肩幅よりやや広めで立つ。次に右股関節に右手、左股関節に左手を挟むように添え、体を左右に動かして体重移動する。膝が外側に逃げないように注意したい。力が逃げてしまう。「膝を横に動かさず、縦に動かすイメージ。（力を）逃さずに頑張って締めるイメージです」とアドバイスを送る。

次に右打者はテークバックを取るイメージで、右の股関節に力を溜める。股関節に挟んでいた右手を離し、ボクシングのアッパーを打つイメージで右腕を思い切り振り上げる。捻じる（右股関節に溜める）、右手を外す（テークバック）、パンチ（スイング）が一連の打撃動作に繋がっている（左打者は全て逆）。

突き上げた腕が、体の外側を向かないよう心掛ける。「必ず体の近くを通してアッパーしていく。絶対に体から離れないことを意識して下さい」。実際の打撃でもバットが体の近くを通るインサイドアウト軌道のスイングが、打力向上に欠かせない。

このドリルは、日々の自主練習の中で20回程度行いたい。適切な股関節の体重移動が身に付けば、非力な子でも遠くに飛ばすことが可能になるはずだ。（First-Pitch編集部）