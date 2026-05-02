「J:COM光」デーで坂本花織が登板■阪神 7ー5 巨人（2日・甲子園）2日に甲子園で行われた阪神-巨人戦の始球式に、フィギュアスケート女子の坂本花織が登場した。アスリートらしい力強い投球フォームからノーバウンド投球を披露。聖地は大歓声が起きた。この日は「J:COM光 デー」として開催され、兵庫県神戸市出身で阪神ファンの坂本が起用された。坂本は「“聖地”阪神甲子園球場のマウンドに立たせていただけることに感謝をし