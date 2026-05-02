2日午前、山形新幹線で倒木が見つかり、およそ4時間半にわたって上りの一部区間で運転を見合わせました。ゴールデンウィーク中の帰省客や観光客らに影響が出ました。JRによりますと、2日午前9時20分ごろ、新庄発・東京行きの上りの山形新幹線つばさ128号が、米沢市の板谷駅と福島市の庭坂駅の間を走行中、乗務員が架線に覆いかぶさっている倒木を発見したため、停車しました。このため山形新幹線は上りの新庄ー