バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、スペイン代表FWラミン・ヤマルのFIFAワールドカップ2026出場に期待を寄せた。1日、スペインメディア『マルカ』が同指揮官のコメントを伝えている。ヤマルは先月22日に行われたラ・リーガ第33節セルタ戦で負傷。40分に自ら獲得したPKを決めたが、その直後に左足を抑えてピッチに倒れ込み、そのまま途中交代を余儀なくされていた。バルセロナは試合翌日の23日にヤマルのメディカル