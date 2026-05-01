きょう（1日）午後、岡山市北区京橋町の旭川の堤防上にある歩道で、大木1本が倒れているのが確認されました。木は歩道に沿って倒れ、岡山市によりますと、木は高さ約20メートルで、幹回りは約2メートル50センチあり、歩道に設置されていた街灯が破損したということです。そばには車が通る道路が走っていますが、けが人や車への被害は確認されていません。 【写真を見る】【速報】岡山市北区京橋町で倒木強風による