ウォーカーが阪神戦で満塁弾を放ったオイシックス新潟のアダム・ウォーカー外野手が4月30日、本拠地での阪神戦に「4番・指名打者」で出場すると、8回の第5打席で豪快満塁弾を放った。リーグトップに並ぶ5号にファンからは「来年NPB（セリーグ）復帰だわ」といった声があがっている。5-3の8回、1死満塁、阪神の松原快投手が投じた内角へのシュートを強振。打球は長い対空時間を経て左中間スタンドに飛び込んだ。5号はファーム