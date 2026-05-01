プロトレーナーの安福一貴氏が解説「球速を上げるのは投げ方だけじゃない」少年野球の全てのプレーに関わる体幹向上やバランス力向上は、多くの親子が抱える課題だ。元プロの片岡易之さんらを支えたトレーナー・安福一貴さんは、その解決策の1つとして「Tバランス」を推奨する。安福さんは「球速を上げるのは、投げ方の技術だけじゃない」と語り、技術を支える身体の土台作りがいかに大切であるかを説いている。「Tバランス」は