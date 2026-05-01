動作改善の専門家・塩多雅矢氏が推奨…投球で酷使される筋肉リカバリー法野球に励む子どもたちは、痛みがなくても体は消耗している――。投球する側の筋力は投げない側に比べ著しく低下しており、回復を待たずに投げ続けることで怪我に繋がるという。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、肩肘の故障を防ぐリカバリー法を紹介している。塩多さんによると、投球動