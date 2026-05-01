中日OBの中尾孝義氏が指摘した根尾の課題中日の根尾昴投手が4月8日、DeNA戦でプロ勝利をあげた。ドラフト1位で入団し8年目、投手転向5年目で掴んだ白星は、ファンにとっても感慨深いものになった。1982年、捕手として中日のリーグ優勝に貢献し、MVPにも輝いた野球評論家の中尾孝義氏は「注目される中、ここまで苦しかったと思いますよ。怪我なく、よく頑張ってきました」と祝福。リリーフとして活躍する右腕の可能性を探った。（