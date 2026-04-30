Amazon Prime Videoの大人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』の最新作となるシーズン4が、いよいよ2026年5月1日(金)20時より独占配信開始となる。【写真】男性参加者14名を見る4代目のバチェロレッテに選ばれたのは、シリーズ史上最年少となる26歳のトリリンガルモデル・インフルエンサー、平松里菜さん。微笑みの国・タイを舞台に、プロレスラーやパリコレモデル、彫刻家など、個性豊かな14名の男性陣が彼女を巡っ