〜 2025年度 上場企業「早期・希望退職募集」状況〜2025年度に「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は46社（前年度51社）で、人数は2万781人と前年度（8,326人）の約2.5倍に急増したことがわかった。社数は前年度から約1割（9.8％減）減少したが、募集人数は2009年度以降で4番目の高水準となった。2025年度の「早期・希望退職」は、パナソニックHDや三菱電機、三菱ケミカル、シャープなど、大手メーカーの大型募集が相