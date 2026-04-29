26日に戦線復帰→29日は「2番・二塁」で今季初スタメン■巨人 ー 広島（29日・東京ドーム）さっそく美技で沸かせた。巨人の吉川尚輝内野手が29日、東京ドームで行われた広島戦に「2番・二塁」で先発出場した。この日初の守備機会でさらっと好守で安打性の打球をアウトにし、「やっぱり吉川の安心感半端ない」「吉川たまらん」とジャイアンツファンは笑顔になった。吉川は昨年からの股関節の怪我の影響で出遅れ、26日に1軍に復