ロボット審判導入に視聴者の9割以上が賛成も…捕手として活躍した谷繁元信氏と里崎智也氏が、ロボット審判の導入について持論を展開。27日にパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」で公開された動画で、視聴者を交えて議論を交わしている。「ABS（ロボット審判）は日本でも導入すべきか」について、番組内で視聴者から意見を募った。その結果、「MLB型」が82％、「韓国型」が12％、「導入すべきで