[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](ノエスタ)※14:00開始<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 71 権田修一DF 4 山川哲史DF 16 カエターノDF 23 広瀬陸斗DF 24 酒井高徳MF 7 井手口陽介MF 13 佐々木大樹MF 19 満田誠FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀FW 41 永戸勝也控えGK 1 前川黛也DF 80 ンドカ・ボニフェイスMF 5 郷家友太MF 14 乾貴士MF 25 鍬先祐弥MF 28 濱崎健斗MF 44 日高光揮FW 26 ジェアン・パトリッキFW 29 小松蓮