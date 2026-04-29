レンジャーズ戦【MLB】レンジャーズ ー ヤンキース（日本時間29日・アーリントン）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が28日（日本時間29日）、今季12号を放った。ホワイトソックス・村上宗隆内野手に並び、メジャートップに躍り出た。2-0とリードして迎えた9回、カウント2-2から右腕ウィンのフォーシームを振り抜いた。打球速度112.7マイル（約181.4キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）、角度36度の完璧な一発を