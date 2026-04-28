生活雑貨店を運営する「ハンズ」が「X」の公式アカウントで、ポップアップストアに登場するキャラクターを“におわせる”投稿をし、SNS上で反響が起こっています。【画像】やば…世代狙い打ち！コチラがハンズの“におわせ”投稿です！アラフォーが「懐かしい！」キャラクターの正体は？公式アカウントは、「POP UPの予感…これはッ！」とコメント。「○こ○○、○ん」と伏せ字を使い、3人のキャラクターが並んだ画像を投稿