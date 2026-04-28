生活雑貨店を運営する「ハンズ」が「X」の公式アカウントで、ポップアップストアに登場するキャラクターを“におわせる”投稿をし、SNS上で反響が起こっています。

【画像】やば…世代狙い打ち！ コチラがハンズの“におわせ”投稿です！

アラフォーが「懐かしい！」キャラクターの正体は？

公式アカウントは、「POP UPの予感…これはッ！」とコメント。「○こ○○、○ん」と伏せ字を使い、3人のキャラクターが並んだ画像を投稿しました。投稿は82万回以上表示され、約6000件の「いいね」を集めて注目されています。

3人のキャラクターは、数時間おきに1キャラクターずつ投稿され、そのたびに正体を予想する声が上がっていました。

3人のキャラクターが並んだ投稿で大きく注目され、SNS上では、「あらあら〜おやおや〜」「めちゃ懐かしい！」「シルエットだけで分かってしまうリアル世代…」「アラフォーホイホイ」「40代が幼い頃に目を輝かしていた3人組！」「まずい！これは、人口が多い40〜50代前半の需要を狙い撃ちしている！」という声が上がりました。

多くの人たちが予想しているのが、1982年から1992年、NHKの教育番組「おかあさんといっしょ」内で放送されていたぬいぐるみ人形劇「にこにこ、ぷん」です。シルエットで描かれたキャラクターは、じゃじゃまる、ぴっころ、ぽろりの3人と思われます。

「テーマソングが脳内に流れました…」「今でも歌、歌えますよ〜」「オープニングが脳内に響き始めた！」というコメントもあり、花のキャラクター「はなばなガールズ」の歌う「それからどんどこしょ〜」というフレーズが懐かしく思い出されたようです。

「いつから？」「やばい、行かなきゃ」「絶対行く！」と、ポップアップストアにも期待する声が上がっています。