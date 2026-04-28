パッサン記者が報じたガーディアンズのトラビス・バザーナ内野手がメジャー初昇格することが分かった。米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が27日（日本時間28日）に報じている。23歳のバザーナは2024年ドラフトで豪州出身選手＆オレゴン州立大でも初となる全体1位指名を受けた。今年3月のWBCでは母国の代表として初出場し、チャイニーズ・タイペイ戦で本塁打を放つなど随所に能力を発揮した。バザーナは今季3Aでプレー